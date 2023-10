Ciro lascia Immobile la Fiorentina: gioia Lazio a tempo scaduto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Gioca Castellanos perchè sta un po’ meglio. Maurizio Sarri era stato abbastanza chiaro nel pre-partita. E l’assenza di Immobile non è una novità. L’attaccante biancoceleste, punto fermo delle passate stagioni chiuse a suon di gol, quest’anno non ha iniziato ‘alla sua maniera’. Qualche rete in meno, qualche prestazione opaca in più, troppe critiche.

Qualche settimana fa aveva iniziato a pensare addirittura a un possibile e clamoroso addio. Oggi potrebbe essersi ripreso la Lazio. Partita ostica contro la Fiorentina, dura (3 gialli per parte), con la stanchezza delle coppe da ambo i lati. La gara non sembra sbloccarsi. Immobile entra al 77′. Al 95′ l’occasione d’oro, rigore per la Lazio a tempo ormai scaduto. Dal dischetto ci va Immobile: è gol.

Un calcio alle critiche, ai brutti momenti e alla negatività. Tre punti pesanti per la Lazio che risale in classifica e mette la zona europea nel mirino.

Classifica Serie A

Inter 25 Juventus 23 Milan 22 Atalanta 19 Napoli 18 Fiorentina 17 Lazio 16 Bologna 15 Roma 14 Monza 13 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Verona 8 Udinese 7 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4