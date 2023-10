Lutto in casa Real Madrid: è morto il vicepresidente Fernando Fernández Tapias

CalcioWeb

Un lutto ha colpito il Real Madrid. E’ morto all’età di 84 anni Fernando Fernández Tapias, vice-presidente dei Blancos. Era un noto imprenditore nel settore navale e la seconda carica nell’organigramma istituzionale del consiglio di amministrazione del club spagnolo.

Fernando Fernández-Tapias è stato membro del Real Madrid per 30 anni, dal 13 ottobre 1993, e ha fatto parte di tutti i Consigli di amministrazione presieduti da Florentino Pérez. È stato vicepresidente del Consiglio d’amministrazione dal 17 luglio 2000 al 2 luglio 2006 ed è stato vicepresidente del club dal 1° giugno 2009 ad oggi.

Durante il periodo di Fernando Fernández-Tapias come membro del Consiglio di amministrazione del Real Madrid, il club ha vinto 58 trofei, di cui 6 Coppe dei Campioni nel calcio e 3 Coppe dei Campioni nel basket.

“Il Real Madrid CF, il suo presidente e il Consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Fernando Fernández Tapias, vicepresidente del nostro club, e desiderano esprimere le loro condoglianze a sua moglie Nuria González, ai suoi figli Iván e Alma e ai suoi famiglia e persone care. Fernando Fernández-Tapias è stato un modello di lealtà, impegno e dedizione per il Real Madrid. La sua scomparsa è una perdita enorme per il Real Madrid e per tutti i madridisti. Che riposi in pace”, scrive il club spagnolo.