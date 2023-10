Messi Pallone d’Oro “è una farsa”: Matthaus durissimo, chi avrebbe dovuto vincerlo

CalcioWeb

Nessuna sorpresa. Lionel Messi era il favorito della vigilia per la vittoria del Pallone d’Oro, forte del Mondiale vinto con la sua Argentina, e la cerimonia di ieri non ha stravolto il risultato. Sono 8 Palloni d’Oro per Leo Messi, nessuno come lui.

L’assegnazione del Pallone d’Oro fa spesso discutere e anche questa volta, nonostante Messi abbia vinto in edizioni più ‘dubbie’, ha generato grosse polemiche.

Il commento di Matthaus

Lothar Matthaus, Pallone d’Oro nel 1990, non ha nascosto il suo disappunto per la vittoria della ‘Pulce’. A suo giudizio, il premio sarebbe dovuto andare a Erling Haaland che ha chiuso la stagione da miglior marcatore in Champions League e in Premier League, vincendo entrambe le competizioni più l’FA Cup e la Supercoppa Europea.

“Per tutto l’anno Haaland ha fatto meglio di Messi – ha commentato Matthäus a Sky Deutschland – Il titolo è immeritato. Questa è la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto. Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi“.