Napoli, De Laurentiis conferma le voci sull’esonero di Rudi Garcia

Sono ore caldissime in casa Napoli. L’allenatore Rudi Garcia è a serio rischio esonero e la conferma è solo provvissoria: il tecnico ex Al Nassr non potrà sbagliare nelle prossime tre partite tra campionato e Champions League. I nomi per l’eventuale sostituto sono: Conte (difficile), Tudor e Gallardo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non è per nulla soddisfatto del rendimento della squadra con il francese alla guida: “con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata”, le parole all’Università Luiss di Roma.

“Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno”.

Poi svela alcuni retroscena: “ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi”.

Sulla Supercoppa in Arabia: “ma siete deficienti? Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate'”.