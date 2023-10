Osimhen nella bufera: è accusato di aver fatto arrestare la sorella | VIDEO

CalcioWeb

Non c’è pace per Victor Osimhen. Dopo il momento negativo con il Napoli e l’infortunio con la Nigeria, l’attaccante è finito nella bufera per una questione di famiglia. Le accuse sono arrivate dal cognato.

Osita Okolo, cognato di Osimhen, ha pubblicato sui social il video del presunto arresto di sua moglie, nonché sorella dell’attaccante del Napoli. Secondo le ricostruzioni la vicenda sarebbe legata a una commissione di 470mila euro richiesta e mai ricevuta dal cognato per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli.

“Victor Osimhen manda la polizia a prendere con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora pendente in tribunale tra lui e me”, scrive Okolo su Twitter. Il video è stato pubblicato proprio dall’uomo sui profili social.