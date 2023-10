ll Pupu Gomez rompe il silenzio: il comunicato dopo la positività al doping | FOTO

CalcioWeb

Il Papu Gomez è stato sospeso per due anni dopo la positività al doping. Il calciatore del Monza ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Instagram. “Annuncio ufficiale. A seguito delle recenti notizie pubblicate sul mio conto in merito ad una possibile violazione della normativa in materia antidoping, informo i media e l’opinione pubblica di quanto segue:

1) Preliminarmente confermo che ieri mi è stata notificata la delibera del Comitato Sanzionatorio Antidoping della Commissione Spagnola per la Lotta al Doping nello Sport, con la quale viene sospesa la mia licenza federativa per un periodo concordato di due anni concordato.

2) Ho sempre non solo rispettato rigorosamente tutte le normative, ma mi sono schierato come un forte difensore dello sport pulito e della sportività, condannando e respingendo categoricamente ogni forma di doping.

3) Non ho mai avuto né intendo ricorrere ad una pratica vietata.

4) La presunta violazione trae origine dalla presenza di Terbutalina nel mio organismo dovuta all’aver ricevuto erroneamente ed accidentalmente un cucchiaio dello sciroppo di mio figlio, per alleviare la sua tosse. È bene però specificare che l’uso terapeutico della Terbutalina è consentito agli atleti professionisti e che in nessun caso essa migliora la prestazione sportiva nel calcio.

5) Senza entrare nel merito, ho affidato la questione ai miei legali ritenendo che la trattazione del fascicolo disciplinare non sarebbe stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa.

6) Voglio infine ringraziare tutte le manifestazioni di affetto e di sostegno ricevute in questi momenti difficili a livello professionale”.