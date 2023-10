Inter, i bomber domano il Toro: tris e temporaneo sorpasso al Milan | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter si affida al suo straordinario attacco per domare il Toro e portarsi a casa tre punti pesantissimi. Gara tutt’altro che facile per i nerazzurri, al ritorno in campo dalla pausa per le nazionali, su un campo ostico come quello del Torino. Inzaghi rinuncia a Dumfries e Bastoni, Juric deve fare a meno di Buongiorno e Zapata, ma perde anche Schuurs a metà partita per un brutto infortunio al ginocchio.

Primo tempo bloccato, un tiro in porta per parte, l’Inter prova a fare la partita ma non sfonda. C’è il rischio di impantanarsi e non riuscire a sfondare il fortino granata, vera e propria impresa per chiunque giochi in trasferta all’Olimpico Grande Torino.

All’Inter servono i bomber. Dumfries entra dalla panchina ed è subito decisivo fornendo l’assist a Thuram che al 59′ stappa la gara con una conclusione potente (e deviata) dal centro dell’area. Al 67′ Lautaro Martinez raddoppia e mette la gara in ghiaccio. Nel finale Calhanoglu chiude i conti su rigore.

In attesa di Milan-Juventus di domani sera, l’Inter sorpassa i rossoneri in testa alla classifica, si piazza sul divano e attende il big match per sapere se resterà ancora in vetta anche domani.

Classifica Serie A

Inter 22 Milan 21 Juventus 17 Fiorentina 17 Napoli 17 Atalanta 13 Monza 12 Frosinone 12 Lecce 12 Roma 11 Bologna 11 Sassuolo 19 Lazio 10 Torino 9 Genoa 8 Verona 8 Udinese 5 Empoli 4 Salernitana 3 Cagliari 2