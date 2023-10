Sampdoria, Legrottaglie sbotta: la reazione dopo il ko contro il Sudtirol

CalcioWeb

La stagione della Sampdoria non svolta ed i tifosi sono sempre più preoccupati. Il rendimento della squadra di Andrea Pirlo non è stato all’altezza e la classifica è da brividi: in 11 partite di Serie B ha collezionato appena 7 punti (2 punti di penalizzazione), frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Attualmente occupa la 17ª posizione e la zona retrocessione diretta è vicinissima.

La sconfitta 3-1 contro il Sudtirol potrebbe portare conseguenze. Dopo l’iniziale vantaggio di Facundo Gonzalez, i padroni di casa hanno ribaltato tutto con Silvio Merkaj, Casiraghi e Emanuele Pecorino. Nel finale si è registrata anche l’espulsione di Andrea Pirlo per proteste.

La furia di Legrottaglie

Nel finale si è registrato il durissimo sfogo di Nicola Legrottaglie, il responsabile dell’area tecnica. “Sembra assurdo analizzare una sconfitta quando la squadra ha tenuto bene il campo fino a 13′ dalla fine. Analizzare un 3-1 così è strano. Siamo amareggiati e dispiaciuti perché la Samp aveva fatto quello che doveva fare. Detto questo trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti il non andare a valutare gli episodi come quello del rigore da parte dell’arbitro.

E prima c’è anche un fallo di mano non visto. Oggi siamo penalizzati perché non portiamo a casa tre punti che per noi sarebbero stati fondamentali”, le parole a Sky Sport.