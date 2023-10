Scommesse, Corona: “prove su Zaniolo in tv. Zalewski? La madre nei messaggi…”

CalcioWeb

Fabrizio Corona, con le sue rivelazioni sul caso scommesse online su piattaforme illegali, sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski i calciatori tirati in ballo dall’imprenditore ed ex fotografo che si è detto in possesso di nuovi nomi (50 addirittura!) ed è stato ascoltato dalla questura di Milano come persona informata dei fatti.

Corona in tv

Fabrizio Corona ha annunciato l’intenzione di andare in tv per parlare del caso scommesse. Lo farà martedì 17 ottobre, giorno della partita fra Italia e Inghilterra, presso la trasmissione “Avanti popolo” condotta da Nunzia de Girolamo su Rai 3: “martedì andrò da Nunzia de Girolamo e racconterà tutto sulle prove della storia di Zaniolo, con tutti i risvolti. Ho una fonte giornalistica di La Spezia. Il protagonista di tutta questa vicenda di Zaniolo è il nipote“.

Caso Zalewski

Fin qui i giocatori tirati in ballo da Fabrizio Corona hanno risposto in maniera passiva: Fagioli si è autodenunciato alla FIGC, di fatto ammettendo di aver scommesso; Tonali e Zaniolo hanno confermato di aver giocato d’azzardo ma non di aver scommesso.

Il calciatore venuto fuori per ultimo, nel pomeriggio odierno, Nikola Zalewski, sembrerebbe però intenzionato a querelare il fotografo dei vip, forte di un mancato avviso di garanzia nei suoi confronti. La risposta di Corona, avvenuta ai microfoni di “Radio Radio”, tira in ballo la madre del giovane esterno della Roma: “la mamma di Zalewski mi ha mandato dei messaggi pregandomi di non fare il nome di suo figlio“.