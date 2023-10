Scommesse, nuove indiscrezioni: “50 calciatori, 5 squadre coinvolte e 3 presidenti” | NOMI

CalcioWeb

E’ appena iniziato lo scandalo scommesse nel mondo del calcio. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, è arrivato anche il quarto nome coinvolto nello scandalo: il calciatore Zalewski, secondo quanto riportato da Fabrizio Corona. Secondo le ultime notizie il giallorosso avrebbe rispedito al mittente le accuse, minacciando una querela.

L’ex re dei Paparazzi non ha intezione di fermarsi e in un intervento a ‘Radio Radio’ ha svelato nuovi clamorosi dettagli. “altri cinquanta calciatori coinvolti. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi. Gli avvocati di Zalewski minacciano querela? Ho 5 messaggi della madre in cui mi prega di non fare il suo nome. Alla Juve sapevano della vicenda Fagioli e non l’hanno dichiarato alla procura di Torino. La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C”.

“Questi ragazzi hanno una malattia grave, sono ludopatici. I calciatori indagati soffrono di una patologia legata al gioco. Non lo fanno per soldi, lo fanno per adrenalina, per malattia”.

Nuovi dettagli clamorosi

Proprio sul sito ‘Radio Radio’ sono stati svelati nuovi dettagli clamorosi: “lo scandalo riguarderebbe giocatori di Juventus, Lazio, Inter, Milan e Cremonese, tra le altre società coinvolte, per un totale di oltre cinquanta nomi importanti. Non solo: stando alle dichiarazioni di Corona, anche tre presidenti di squadre di Serie A sarebbero implicati nel giro, uno di questi in un club del Sud Italia. Il tesserato della Juventus secondo le indiscrezioni avrebbe consegnato agli inquirenti la chat in cui si scambiava consigli sulle puntate con i suoi colleghi calciatori”.