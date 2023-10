Serie A, la Fiorentina fa paura: come cambia la classifica dopo la 7ª giornata 

CalcioWeb

Si è conclusa con tre partite la 7ª giornata del campionato di Serie A. Nelle prime sfide colpo grosso del Monza di Palladino sul campo del Sassuolo, decisivo un gol dell’attaccante Colombo. A reti inviolate il match tra Torino e Verona, due squadre protagoniste di un inizio di stagione positivo.

In serata la Fiorentina si conferma una seria candidata per le zone alte della classifica. Vincenzo Italiano continua a dimostrarsi un grande allenatore e spinge i viola sempre più in alto. La gara contro il Cagliari si è conclusa sul risultato di 3-0 e i viola sono stati in grado di mettere le cose in chiaro già nel primo tempo. Le reti sono state realizzate da Nico Gonzalez e l’autogol di Dossena, nella ripresa il tris in contropiede di Nzola. La compagine di Ranieri chiude la classifica con appena 2 punti conquistati in 7 giornate.

La classifica

Inter 18

Milan 18

Napoli 14

Juventus 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 11

Bologna 10

Frosinone 9

Torino 9

Sassuolo 9

Monza 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Lazio 7

Udinese 4

Salernitana 3

Empoli 3

Cagliari 2