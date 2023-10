Un altro figlio d’arte in Italia: sinergia per l’arrivo a gennaio di Roko Simic, figlio di Dario

CalcioWeb

Il calciomercato estivo ha regalato tanti colpi e l’arrivo di altri due figli d’arte: si tratta di Marcus Thuram dell’Inter e Timothy Weah della Juventus. La lista in Serie A è lunga e i più importanti sono Daniel Maldini, Federico Chiesa e Giovanni Simeone. Un altro calciatore potrebbe presto aggiungersi alla lista: Roko Simic, figlio di Dario.

Dario Simic è un ex calciatore del Milan, di ruolo difensore. La carriera è stata di ottimo livello con le maglie di Dinamo Zagabria, Inter, Milan, Monaco, ancora Dinamo Zagabria e la Nazionale croata.

Roko Simic è un calciatore croato, attaccante del Salisburgo. Si tratta di una prima punta molto dinamica, bravo a difendere il pallone e favorire gli inserimenti dei compagni. E’ abile nel gioco aereo, bravo ad attaccare la profondità ed è stato addirittura paragonato a Haaland. La prima esperienza è stata con la maglia della Lokomotiv Zagabria. Nel 2021 passa al Salisburgo a titolo definitivo, poi due esperienze in prestito con le maglie di Liefering e Zurigo. Torna al Salisburgo e diventa una pedina importante per la squadra.

Sinergia in Serie A per l’arrivo a gennaio di Roko Simic

Roko Simic è stato protagonista di una grande prima parte di stagione e ha attirato le attenzioni delle più importanti squadre europee. Il futuro dell’attaccante potrebbe essere proprio al Milan. Il club rossonero è alla ricerca di calciatori giovani e con grandi prospettive di crescita e il nome di Simic è in cima alla lista.

La trattativa è pronta ad entrare nel vivo già nelle prossime settimane ed è in atto una sinergia con un altro club di Serie A. I rossoneri sono completi in attacco e potrebbero decidere di piazzare il colpo a gennaio e mandare il calciatore in prestito per giocare con continuità. Inizia a circolare con insistenza la soluzione del Genoa, alla ricerca di un attaccante considerando il probabile assalto dei top club per Albert Gudmundsson.