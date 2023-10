Europa League, è grande Atalanta: colpo contro lo Sporting | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ grande Atalanta in Europa League e la qualificazione è più vicina. Si è giocata la 2ª giornata della fase a gironi e la squadra di Gasperini è stata grande protagonista nella sfida in trasferta contro lo Sporting Lisbona, la capolista del campionato portoghese.

Gli ospiti si schierano con Koopmeiners, De Ketelaere e Lookman nel reparto avanzato, i padroni di casa rispondono con Paulinho, Goncalves e Gyokeres. L’avvio di partita del club italiano è da grandissima squadra sotto l’aspetto tecnico e della personalità.

La prima occasione è per Kolasinac. Continua il dominio ospite e tra il 33′ e il 44′ l’Atalanta scappa con l’uno-due siglato da Scalvini e Ruggeri. Nella ripresa lo Sporting tenta la reazione e un fallo di mano di Scalvini manda i portoghesi dal dischetto: Gyokeres non sbaglia e riapre la partita. La squadra di Gasperini si difende bene e porta a casa 3 punti importantissimi per la classifica.

La classifica del Girone D

Atalanta 6 Sporting 3 Sturm Graz 3 Rakow 0