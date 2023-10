Svelata la ‘talpa’ di Fabrizio Corona: la verità di Antonio Esposito, ex Inter

CalcioWeb

Secondo Fabrizio Corona è Maurizio Petra, 55 anni e zio del calciatore ex Inter Antonio Esposito, una delle fonti dello scandalo scommesse. Il calciatore, attualmente al Finale in Promozione ligure, è finito nella bufera e nega ogni tipo di coinvolgimento. La conferma è arrivata proprio dal diretto interessato, al telefono con l’Ansa.

“Sono distrutto, quello che sta succedendo è allucinante. Non c’entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso”, sono le parole dell’ex primavera dell’Inter individuato come il nipote della ‘talpa’ di Fabrizio Corona che lo accusa di essere coinvolto addirittura come allibratore dei vip nello scandalo.

Antonio Esposito nega tutto: “ma era suo zio la persona nel video con Corona? Ho riconosciuto la sua voce. Perché lo fa? Chiedetelo a lui. E comunque io non sono indagato”.