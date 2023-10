Torino, Juric si gioca la panchina nelle prossime tre partite: la situazione

CalcioWeb

La 9ª giornata del campionato di Serie A ha confermato il momento di difficoltà del Torino e la posizione dell’allenatore Ivan Juric inizia a traballare. I granata sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter e il risultato di 0-3 potrebbe portare conseguenze anche dal punto di vista mentale. Dopo lo 0-0 dell’intervallo, i granata sono crollati sotto i colpi di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su calcio di rigore.

Il Torino occupa attualmente la 14ª posizione e in 9 giornate ha collezionato appene 9 punti. La squadra non vince addirittura da 5 giornate e il rendimento di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte non è stato considerato all’altezza. In 9 gare la squadra ha realizzato appena 6 gol, 12 quelli subiti.

La posizione di Ivan Juric

L’allenatore Ivan Juric, ad oggi, non rischia l’esonero ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime giornate. Il presidente Urbano Cairo inizia a valutare la posizione dell’ex Genoa ed è stata fissata una data limite: il 6 novembre.

Il Torino, infatti, sarà chiamato da tre partite importantissime e alla portata: le gare di campionato contro Lecce e Sassuolo, più quella di Coppa Italia contro il Frosinone. La squadra dovrà rispondere sotto l’aspetto delle prestazioni e soprattutto conquistare risultati positivi.