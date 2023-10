Vip offre una cifra shock per una notte con Alisha Lehmann: la risposta piccante | FOTO

CalcioWeb

Lunghi capelli biondi, sguardo ammaliante e fisico da urlo, Alisha Lehmann è considerata una delle calciatrici più belle al mondo. La giovane svizzera vanta oltre 15 milioni di follower e una popolarità social che supera addirittura quella del connazionale Roger Federer. La calciatrice dell’Aston Villa femminile ha spesso fatto girare la testa ai colleghi, come si evince dalle relazioni avute con Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa maschile, e Ramona Bachmann, compagna di squadra in Nazionale.

E a quanto pare non solo a loro. Un vip le avrebbe offerto una cifra clamorosa pur di passare una notte di passione insieme. La stessa calciatrice ha rivelato i dettagli di questa proposta indecente al podcast “Dir Tea Talk”, condotto dall’artista tedesca Shirin David.

La proposta e la risposta

“Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha inviato un messaggio alla guardia del corpo che mi proteggeva. – ha spiegato la calciatrice – I messaggi provenivano da una persona che conoscevo abbastanza bene e per di più lo conoscevo perché ci eravamo già incontrati a un evento. Il messaggio diceva: ‘Pagherò Alisha 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con lei’“. La risposta: “solo 100.000? Non è possibile“.

La persona in questione ha continuato a insistere nonostante il rifiuto. “La cosa più forte è che ho ancora i suoi messaggi sul mio telefono. È un po’ stupido. Se è un calciatore? Non posso rivelare il suo nome, ma è una persona molto conosciuta a livello internazionale“, ha concluso la calciatrice.