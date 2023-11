Alluvione in Toscana: protesta dei tifosi della Fiorentina contro la Juventus

CalcioWeb

Si avvicina Fiorentina-Juventus, sfida valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A. La Toscana è in ginocchio a causa del maltempo e in particolar modo Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno sono bersagliate da giovedì scorso.

Il tifo viola aveva chiesto di rimandare la gara: “una parte della nostra città è completamente in ginocchio. Case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa a far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo”, è stato il primo comunicato dei tifosi viola.

La partita dovrebbe giocarsi regolarmente. “La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare. Dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione”, si legge nel post di protesta pubblicato sui social.