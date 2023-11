Calciomercato Genoa e Torino, si profilano due grandi ritorni a gennaio

CalcioWeb

La sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre di più e le squadre del campionato di Serie A sono pronte a scatenarsi. Non solo le big, anche le medie e le piccole iniziano a valutare le occasioni in vista della seconda parte di stagione. Due club pronti ad accontentare gli allenatori Juric e Gilardino sono Torino e Genoa.

Secondo le ultime notizie il Genoa avrebbe messo nel mirino Pietro Pellegri per il grande ritorno. Il calciatore attualmente indossa la maglia del Torino ma è chiuso in granata da Zapata e Sanabria. In estate Juric si era opposto alla sua cessione, ma ora la situazione è cambiata. Il calciatore avrebbe dato la disponibilità al ritorno.

Proprio il Torino potrebbe concretizzare a breve un grande ritorno. Il tecnico Ivan Juric avrebbe chiesto il ritorno di Aleksej Miranchuk, calciatore russo dell’Atalanta. Il centrocampista sta trovando poco spazio in nerazzurro e l’ipotesi del ritorno in granata è sempre più concreta. Il calciomercato di Torino e Genoa è pronto a decollare.