Calciomercato Milan, schiaffo dal Porto sul caso Taremi: e intanto l’Inter…

“Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle offerte che non ha ancora accettato per guadagnare 10 milioni all’anno. Signori, datemi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e gli rinnoverò il contratto“. Pinto da Costa, presidente del Porto, non ha fatto mistero delle difficoltà del club portoghese in merito al rinnovo di Mehdi Taremi.

Il calciatore è da tempo nel mirino di diverse big. In Italia si era mosso il Milan nella scorsa finestra di mercato, cercando uno sconto rispetto alla clausola rescissoria. “Sì, il Milan ci ha provato in estate con proposte ridicole di cui non valeva nemmeno la pena parlare. Non erano nemmeno vicini al valore della clausola“, la stoccata del presidente lusitano.

L’Inter monitora la situazione Taremi

Dall’altra sponda di Milano osservano con attenzione. Anche l’Inter aveva chiesto informazioni per Taremi, ma fra richieste economiche alte e la Coppa d’Asia che avrebbe impedito al calciatore di scendere in campo da gennaio a metà febbraio, i nerazzurri hanno preferito virare su Arnautovic e Sanchez.

A gennaio il prezzo sarà, senza dubbio, al ribasso. In estate addirittura a zero, prospettiva allettante per Marotta e soci. L’ostacolo principale? Oltre ai rossoneri, la concorrenza citata dal presidente da Costa, un’offerta con ingaggio da 10 milioni che, con grande probabilità arriverebbe dall’Arabia Saudita: cifra inavvicinabile per le milanesi e fuori portata per il livello del calciatore.