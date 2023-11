Fiorentina, primi nomi di calciomercato: corsa a due per la fascia destra

CalcioWeb

La Fiorentina è stata protagonista di una prima parte importante in Serie A e punta la qualificazione in Europa. La squadra è in campo e si avvicina il big match contro il Milan con la possibilità di raggiungere proprio i rossoneri a 23 punti. Il presidente Commisso non ha intenzione di risparmiarsi ed è pronto ad investire per il mercato di gennaio.

Il tecnico Vincenzo Italiano è stato autore di un grandissimo lavoro e avrebbe chiesto alla dirigenza l’arrivo di un terzino destro con l’obiettivo di regalare nuove soluzioni alla fascia destra. Si preannuncia un testa a testa e le soluzioni arrivano dalla massima categoria.

Il primo nome è quello di Emil Holm, calciatore dell’Atalanta in prestito dallo Spezia. Lo svedese potrebbe trasferirsi in viola per maturare esperienza. E’ un esterno destro in grado di giocare da terzino e da centrocampista. Si tratta di un calciatore bravo in entrambe le fasi del gioco. L’alternativa si chiama Alessandro Zanoli del Napoli, calciatore interessante ma chiuso in azzurro da Di Lorenzo. Sul giovane esterno anche la Juventus. Il calciomercato della Fiorentina è pronto a regalare sorprese.