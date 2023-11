Calciomercato, la Roma scatta per il difensore: testa a testa dalla Serie A

CalcioWeb

La Roma è molto competitiva ed è in lotta per obiettivi importanti tra campionato e Europa League. La dirigenza giallorossa è stata protagonista di un ottimo mercato estivo e la prima parte di stagione è stata condizionata da qualche infortunio di troppo. In Serie A occupa la 7ª posizione ed è pienamente in corsa almeno per la qualificazione in Champions League.

La dirigenza è in contatto con l’allenatore José Mourinho per studiare le strategie in vista della sessione di gennaio. Occhi puntati alla ricerca di un nuovo difensore affidabile in grado di completare il reparto. E’ già partito l’assalto per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il classe 1997 si è dimostrato un calciatore affidabile e la valutazione dei viola si aggira sui 15 milioni di euro. Il centrale è un pilastro della squadra di Vincenzo Italiano, ma l’assalto dei giallorossi potrebbe fare la differenza.

L’alternativa si chiama Pablo Marì del Monza, considerato dall’allenatore José Mourinho un calciatore pronto per il definitivo salto di qualità. Poi la dirigenza potrebbe concentrarsi sull’arrivo di un altro centrocampista dopo i tanti infortuni. Lo Special One non è pienamente soddisfatto delle prestazioni in mediana e avrebbe chiesto l’arrivo di un calciatore di esperienza e affidabile dal punto di vista fisico. Il calciomercato della Roma è pronto a decollare.