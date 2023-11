“Sono costretto”, l’annuncio di Fabio Quagliarella: ufficiale il ritiro

CalcioWeb

Svincolato da luglio, al termine dell’ultima esperienza alla Sampdoria, Fabio Quagliarella non aveva ancora annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato. Con il passare dei mesi però, la mancata firma con una qualsiasi squadra ha reso evidente la situazione per la quale mancava solo la conferma dal diretto interessato.

L’annuncio

Nel corso dello speciale di Sky Sport sul Derby della Lanterna, Fabio Quagliarella ha annunciato il ritiro. “Se ho smesso? Sì, per forza: sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere di nuovo in campo“. Dopo 556 partite e 182 gol in A la sua carriera si è conclusa nell’ultima gara della passata stagione, fra Sampdoria e Napoli, due delle squadre a cui è stato maggiormente legato.

In merito al suo futuro Quagliarella, che figura già fra gli opinionisti di Sky, ha dichiarato: “avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere“.