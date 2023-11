Totti-Spalletti, Fiorello chiama il ct azzurro: pace fatta

CalcioWeb

E’ iniziata oggi la nuova stagione di Viva Rai 2, il tanto amato programma di Fiorello. Un debutto col botto: prima l’annuncio di Mengoni co-conduttore a Sanremo con Amadeus, poi la telefonata tra Spalletti e Totti.

L’ex capitano della Roma ha passeggiato in uno stadio Olimpico deserto: “mi sa che ho sbagliato giorno, non c’è nessuno. La cosa più importante è che la Roma abbia vinto”, ha affermato.

La telefonata tra Spalletti e Totti

Successivamente Fiorello ha chiamato il ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti: “vi volete dire qualcosa?“.

“Buongiorno mister”, ha affermato Totti, “Ciao Francesco, sto abbastanza bene, ora che ti sento anche un po’ meglio”. “Ci sarà occasione per vederci, non davanti alle telecamere”, ha aggiunto l’ex capitano giallorosso. Poi la proposta di Spalletti: “sarebbe bello che venisse al Bambin Gesù, meglio donare quel momento lì a tanti bambini con cui abbiamo condiviso tanti momenti nella Roma”. Totti: “Va bene, va bene, se non parto sicuramente”.