Francesco Camarda, esordio da record in Serie A: il dettaglio non sfugge ai tifosi

La classica vita di un 15enne si divide fra scuola, primi amori, uscite con gli amici, spensieratezza e i classici problemi figli dell’adolescenza, periodo di grandi cambiamenti nella vita di ogni ragazzo. Alla stessa età Francesco Camarda ha esordito davanti al pubblico di San Siro, in Serie A, nei minuti finali di un delicato Milan-Fiorentina.

Francesco Camarda: l’esordio da record

Un debutto da record: a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, Francesco Camarda è il calciatore più giovane a esordire nella storia della Serie A. Strappato il record a Widson Amey, difensore del Bologna che aveva debuttato a 15 anni, 9 mesi e un giorno. Superato anche il primato rossonero appeartenuto a Paolo Maldini che aveva messo piede in campo per la prima volta tra i grandi a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.

Francesco Camarda: il dettaglio all’esordio

All’ingresso in campo di Francesco Camarda, un dettaglio non è sfuggito ai tifosi: il ragazzo non è riuscito a trattenere un’espressione di estrema felicità, ripresa prontamente dalle telecamere durante la corsa dalla linea laterale fino al suo posto in attacco. Un’espressione postata a ripetizione sui social: la felicità di avere un posto nella storia, il primo passo verso una carriera che, se dovesse mantenere le attese costruite nelle giovanili (si parla di oltre 400 gol), potrebbe rivelarsi parecchio interessante.