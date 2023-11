Juventus-Cagliari, tre dubbi in attacco: le probabili formazioni

CalcioWeb

Missione scudetto per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono l’anti-Inter e si preannuncia una sfida bellissima per il primo posto. La ‘Vecchia Signora’ è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina e la sfida del ‘Franchi’ ha confermato la solidità difensiva dei bianconeri. Il Cagliari è in grandissima forma e le ultime due vittorie hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalla zona rossa.

Dubbi in attacco per l’allenatore Massimiliano Allegri: Kean è leggermente in vantaggio su Vlahovic, testa a testa tra Chiesa e Milik. Ballottaggi anche per Ranieri, l’attaccante Pavoletti si candida ad un ruolo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.

Squalificati: Fagioli, Pogba, Rabiot | Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog