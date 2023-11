Lecce-Parma, si fa male l’arbitro Minelli: al suo posto il quarto ufficiale

CalcioWeb

E’ in corso Lecce-Parma, partita dei 16esimi di finale di Coppa Italia. Partenza sprint della squadra di Pecchia che si porta in doppio vantaggio con Sohm e Bonny. Nel minuti finali del primo tempo la compagine di D’Aversa prova a rientrare in partita: il direttore di gara fischia un calcio di rigore, poi viene richiamato al Var e cambia la decisione.

Al 20′ l’arbitro Daniele Minelli si è infortunato e ha alzato bandiera bianca. Al suo posto è entrato il quarto uomo Ermanno Feliciani che si è velocemente scaldato e ha poi indossato l’auricolare. Lo stesso Minelli ha preso il posto di Feliciani a bordo campo.