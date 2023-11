Malore in campo: calciatore collassa e muore, allo stadio non c’è l’ambulanza

CalcioWeb

Il mondo del calcio piange la morte di un altro calciatore, Agustin Lazarte. Il 14enne dell’Argentinos Juniors è morto durante una partita a Tucuman. “Siamo addolorati nel comunicare la morte improvvisa di Agustin Lazarte, classe 2009, mentre si giocava la partita contro il San Martin. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia”, si legge nel comunicato del club.

Secondo la versione dei testimoni, il giovane è collassato a terra dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del match e non è stato possibile rianimarlo perché sul posto non c’erano medici o infermieri. Il calciatore è stato portato con un’auto privata in un ospedale vicino.

“Il calciatore dell’Argentinos Juniors Rojo ha ricevuto i primi soccorsi dai presenti, ha proseguito senza reagire e in assenza di un’ambulanza sul posto è stato trasferito con un veicolo privato a Caps San José”, riporta ‘La Gaceta’.

“Il club A. San Martin si rammarica per la morte del calciatore della categoria giovanile 2009 dell’Argentinos Juniores di Tucuman. Siamo al fianco della famiglia in questo momento di dolore”, il messaggio della squadra avversaria.