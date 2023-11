Milan, Giroud perde la testa: rischia una stangata dopo l’espulsione

CalcioWeb

Piove sul bagnato in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il risultato di 2-2 nella sfida della 12ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri si portano in doppio vantaggio con i gol realizzati da Giroud e Reijnders, nel secondo tempo i gol dei padroni di casa con Sansone e Banda.

I minuti finali della partita hanno regalato tantissime emozioni. Non solo il gol annullato a Piccoli, ma anche l’espulsione di Giroud. L’attaccante francese ha perso la testa con l’arbitro per una mancata punizione fischiata dopo un fallo di mano. Il calciatore è stato sanzionato con due cartellini gialli e rischia due giornate di squalifica in caso di condotta considerata gravemente antisportiva, ingiuriosa o irriguardosa.