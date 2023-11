Pronostici 14ª Giornata Serie A: stuzzicante tris di gol, occhio alle big

CalcioWeb

Dopo la tre giorni di coppe europee, nel weekend, spazio nuovamente al calcio nostrano. La 14ª Giornata di Serie A inizia già di venerdì con l’anticipo tra Monza e Juventus. Sabato sera spazio al Milan in casa contro il Frosinone, chiamato a riscattare la figuraccia europea contro il Borussia Dortmund. Domenica sera, spazio al big match Napoli-Inter. Si chiude lunedì con Torino-Atalanta. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

Monza-Juventus Under 3.5

L’anno scorso 0 gol e 0 punti. Lo ha ricordato Allegri in conferenza stampa, quasi fosse un monito da tenere bene a mente. Il Monza si rivelerà ancora la bestia nera della Juventus? Tuteliamoci con un Under 3.5: se i bianconeri dovessero avere ancora difficoltà in Brianza, potrebbe venire fuori una partita decisa da un episodio e, in generale, con pochi gol.

Genoa-Empoli MG 1-3 Casa

Punti importanti per la zona salvezza fra Genoa ed Empoli. I rossoblu in casa vengono da due vittorie consecutive contro Verona e Salernitana, entrambe arrivate per 1-0. Il Grifone segna 9 gol in 6 partite. L’Empoli, dal canto suo, ha raccolto più punti in trasferta (6) che al Castellani (4). I toscani subiscono, però, 14 gol in 6 partite, una media superiore ai 2 a incontro. La giocata Multi Gol 1-3 in favore del Genoa ci sembra la più indicata.

Lazio-Cagliari 1

La vittoria in Champions League, con annesso passaggio agli ottavi, ha dato una grande iniezione di fiducia alla Lazio che adesso vuole dare continuità anche in campionato. Quale migliore occasione per spezzare la streak di 2 sconfitte consecutive se non quella di affrontare il Cagliari, ultimo in classifica, fra le mura amiche dell’Olimpico? Vietato sbagliare: 1 fisso.

Milan-Frosinone MG 1-3 Casa

Vietato sbagliare anche qui, ma per il Milan la gara contro il Frosinone è ricca di incognite. La prima riguarda le scorie della Champions League, mentali e fisiche, su una squadra bersagliata dagli infortuni. In difesa possibile l’esordio dal primo minuto del primavera Simic, o in alternativa l’adattamento di Krunic, vista la mancanza di 5 centrali su 6 nel reparto.

Ancora assenti Leao e Giroud, spazio a Jovic davanti, ancora ‘inceppato’. Il Milan proverà a prendersi la vittoria, anche sporca, : Multi Gol 1-3 Casa ci sembra la scelta che mette più al riparo da eventuali sorprese.

Lecce-Bologna MG 1-3 Ospite

Si prospetta una bella gara fra due squadre rivelazione della prima parte di campionato. È vero, il Lecce si è un po’ fermato nelle ultime gare. Il Bologna, invece, continua a stupire: ha gli stessi punti della Roma (21) ed è a -3 dalla zona Champions League. Possibile gara da GG, ma i 10 gol subiti dai felsinei in 13 gare (terza miglior difesa del campionato) ci fanno propendere per un più sicuro Multi Gol 1-3 Ospite.

Fiorentina-Salernitana 1

Momento complicato per la Fiorentina. I toscani hanno raccolto 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato e devono, necessariamente, invertire il trend. L’occasione di farlo contro la Salernitana, in casa al Franchi, è ghiotta. Per la Salernitana appena 1 punto nelle ultime 5 gare in trasferta, 0 vittorie, appena 2 punti raccolti in 6 gare, 4 gol fatti e 11 subiti. Numeri poco incoraggianti. Segno 1.

Udinese-Verona GG

Scontro salvezza fra due squadre dal rendimento pressochè identico. Udinese e Verona segnano 9 gol e ne subiscono 18 in 13 gare giocate. I bianconeri hanno 11 punti, i gialloblu 9, unica differenza sostanziale. Gli attacchi non ispirano grande fiducia, ma neanche le difese: 1 punto serve a poco a entrambe, la vittoria, invece, contro una diretta concorrente, potrebbe portare punti importanti nel bottino salvezza. Spazio al segno GG.

Sassuolo-Roma GG

Il Sassuolo ha la fama di squadra in grado di mettere in seria difficoltà le grandi e, generalmente, gioca un calcio votato all’attacco. La Roma è in forma e, seppur con l’Europa League di mezzo, non vuole perdere terreno dal treno diretto in Europa. Dovrebbe rivelarsi una gara aperta: GG.

Napoli-Inter GG

La gara che completa il nostro tris di GG. Facile intuire il perchè. In 7 gare stagionali del Napoli è venuto fuori il segno GG, in tutte e 3 quelle contro le big (Lazio, Milan, Atalanta). Appena 7, invece, i gol subiti dall’Inter in stagione, 2 dei quali però contro Juventus e Milan negli scontri diretti. La verve offensiva delle due squadre con Kvaratskhelia e Osimhen da una parte e la coppia Lautaro-Thuram dall’altra dovrebbe bastare a convincervi.

Torino-Atalanta MG 1-3 Ospite

La giornata si chiude con il posticipo del lunedì fra Torino e Atalanta. Entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento. Il Torino viene da un pareggio e una sconfitta, l’Atalanta da due sconfitte e un pareggio. Un trend che entrambe vorranno, certamente, invertire al più presto. Nonostante l’impegno europeo possa togliere un po’ di energie, fiducia all’attacco dell’Atalanta, il 4° migliore in trasferta con 12 gol fatti, 1 in meno di Inter e Milan, 4 in meno del Napoli: MG 1-3 Ospite.

Pronostici Serie A: la schedina della 14ª Giornata

Monza-Juventus Under 3.5

Genoa-Empoli MG 1-3 Casa

Lazio-Cagliari 1

Milan-Frosinone 1

Lecce-Bologna MG 1-3 Ospite

Fiorentina-Salernitana 1

Udinese-Verona GG

Sassuolo-Roma GG

Napoli-Inter GG

Torino-Atalanta MG 1-3 Ospite