Qualificazioni Euro 2024, la Francia ne fa 14! Altre 3 qualificate | CLASSIFICHE

Sabato sera ricco di gol nelle partite valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. In 6 delle 7 gare giocate quest’oggi sono stati segnati, complessivamente, 11 gol. In quella rimanente, 14. E li ha segnati tutti una squadra sola. La Francia ha battuto 14-0 Gibilterra in una vera e propria festa del gol.

Santos, autore dell’autogol che ha aperto le danze, seguito poi dal gol di Thuram, si è fatto espellere per un brutto fallo sul gol del 3-0 di Zaire Emery. Da lì in poi Gibilterra è crollata sotto i colpi di Mbappè (3), Clauss, Coman (2), Fofana, Rabiot, Dembele e Giroud (2).

Risultati importanti per la Romania che ha battuto 1-2 Israele, l’Olanda che ha superato 1-0 l’Irlanda, e la Svizzera che ha pareggiato 1-1 contro il Kosovo: per tutte e 3 è arrivata la certezza matematica della qualificazione a Euro 2024.

Risultati qualificazioni Euro 2024

Armenia-Galles 1-1

Bielorussia-Andorra 1-0

Lettonia-Croazia 0-2

Francia-Gibilterra 14-0

Israele-Romania 1-2

Olanda-Irlanda 1-0

Svizzera-Kosovo 1-1

Classifiche

Girone A

Spagna 18 Scozia 16 Norvegia 10 Georgia 8 Cipro 0

Girone B

Francia 21 Olanda 15 Grecia 12 Irlanda 6 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 19 Italia 13 Ucraina 13 Macedonia 7 Malta 0

Girone D

Turchia 16 Croazia 13 Galles 11 Armenia 8 Lettonia 3

Girone E

Albania 14 Repubblica Ceca 12 Polonia 11 Moldavia 10 Far Oer 1

Girone F

Austria 19 Belgio 17 Svezia 7 Azerbaigian 7 Estonia 1

Girone G

Ungheria 15 Serbia 13 Montenegro 11 Lituania 6 Bulgaria 3

Girone H

Danimarca 22 Slovenia 19 Kazakistan 18 Finlandia 15 Irlanda del Nord 6 San Marino 0

Girone I

Romania 19 Svizzera 17 Israele 12 Kosovo 11 Bielorussia 9 Andorra 2

Girone J

Portogallo 27 Slovacchia 19 Lussemburgo 14 Islanda 10 Bosnia-Erzegovina 9 Liechtenstein 0