Real Madrid, grave infortunio per Camavinga: l’esito degli esami ed i tempi di recupero

Brutte notizie per il Real Madrid in attesa dei prossimi appuntamenti tra campionato e Champions League. Vinicius jr e Camavinga potrebbero non essere disponibili a lungo a causa di infortuni riportati il primo ieri nella partita tra Brasile e Colombia e l’altro durante il ritiro con la nazionale francese.

La situazione più preoccupante è quella di Camavinga: il calciatore francese ha riportato un danno ai legamenti del ginocchio destro mentre si allenava con i Bleus. La diagnosi è stata confermata dagli esami strumentali svolti oggi a Madrid. I tempi di recupero si preannunciano lunghi ed il rientro è fissato per il 2024.

Ancora incertezza sul recupero di Vinicius: il brasiliano è uscito nel corso della partita con la Colombia per un problema muscolare.