Serie A, prima gioia della Salernitana e la Lazio è in crisi | CLASSIFICA

Si è aperta con il botto la 13ª giornata del campionato di Serie A. Prima gioia per la Salernitana e la salvezza è sempre più alla portata dopo l’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi. La Lazio è sempre più in crisi e la sconfitta di oggi potrebbe portare pesanti ripercussioni. Non sono da escludere valutazioni sulla posizione dell’allenatore Maurizio Sarri.

I padroni di casa si schierano con Kastanos e Candreva alle spalle di Ikwuemesi, gli ospiti rispondono con il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

La prima grande occasione è per i padroni di casa, il bolide di Bohinen si stampa sulla traversa, la Lazio risponde prima con Felipe Anderson e poi con un tiro-cross pericoloso. La reazione è affidata a Candreva. Nei minuti finali del primo tempo l’arbitro fischia un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Ciro Immobile e non sbaglia.

Il secondo tempo è di marca dei padroni di casa. Al 55′ è Kastanos a ristabilire la parità, poi un miracolo di Provedel. Il gol è nell’aria e arriva al 66′ con una magia di Candreva. Nel finale Sarri si gioca le carte Castellanos e Isaksen ma il risultato non cambia. Finisce con un clamoroso 2-1.

La classifica

Inter 31 Juventus 29 Milan 23 Napoli 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Roma 18 Bologna 18 Monza 17 Lazio 17 Torino 16 Frosinone 15 Genoa 14 Lecce 14 Sassuolo 12 Udinese 11 Empoli 10 Cagliari 9 Verona 8 Salernitana 8