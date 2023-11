Si gioca il derby, Mourinho contro Sarri: le probabili formazioni di Lazio-Roma

CalcioWeb

Una partita che non ha bisogno di presentazione. E’ altissima l’attesa per Lazio-Roma, sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono reduci dalla giornata in Europa e la fatica inizia a farsi sentire. Nell’ultima partita i giallorossi sono stati protagonisti della clamorosa vittoria nel recupero contro il Lecce. Brutta sconfitta per i biancocelesti contro il Bologna.

Sul fronte formazione Rovella è leggermente in vantaggio su Cataldi e Pedro insidia Zaccagni, in dubbio. Il tecnico Mourinho potrebbe puntare su Zalewski, in vantaggio su El Shaarawy.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Casale, Marusic, Zaccagni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Spinazzola