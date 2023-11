Tudor e il paragone Osimhen-Vlahovic: la frase che fece infuriare i tifosi del Napoli

CalcioWeb

Ormai Rudi Garcia è solo un ricordo, Igor Tudor è il candidato numero 1 per la panchina del Napoli, o almeno lo era fino a ieri, prima che il nome di Walter Mazzarri irrompesse sulla scena partenopea.

Ieri l’incontro con il presidente De Laurentiis che ha parlato con il tecnico ex Marsiglia e gli ha proposto 1 anno di contratto rispetto ai due che avrebbe richiesto. Contemporaneamente, è tornata in auge una vecchia dichiarazione di Tudor che ha indispettito i tifosi azzurri.

Osimhen o Vlahovic?

Era il marzo del 2022, vigilia di Verona-Napoli. Alla precisa domanda su chi fosse il miglior attaccante della Serie A tra Osimhen e Vlahovic, Tudor rispose: “Osimhen è un giocatore forte ma il più forte secondo me è Vlahovic“.

La partita finì 2-1 per il Napoli, con doppietta di Osimhen. Nel post gara, Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, chiese a Tudor se avesse cambiato idea dopo la doppietta. L’allenatore rispose: “secondo lei chi è più forte?”. Ugolini replica: “sono due attaccanti diversi”.

Tudor allora incalza: “non esiste quello nello sport, non esiste dire che sono diversi, sono due attaccanti centrali. Se noi in questa stanza chiediamo a dieci persone chi è più forte, in nove dicono che è più forte Vlahovic. Il che non toglie niente a Osimhen che è un fuoriclasse e io l’ho già detto. Voi riportate che ho detto che Vlahovic è più forte di lui ma non dite che per me Osimhen è uno tra i più forti. Io lo so che anche lei pensa che Vlahovic sia più forte, glielo leggo negli occhi“.