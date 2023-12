Ferreira, da allenatore semisconosciuto a più pagato al mondo: l’ultima follia del Qatar

CalcioWeb

Il mercato di gennaio si avvicina e, se il trend estivo dovesse riconfermarsi, il movimento calcistico asiatico potrebbe strappare nuovi top player ai principali campionati del mondo. Il tutto, come sempre, a suon di milioni. La notizia più calda delle ultime ore non riguarda però un calciatore, ma bensì un allenatore che sarebbe pronto a diventare il più pagato al mondo.

Abel Ferreira nel mirino dell’Al-Sadd

I qatarioti dell’Al-Sadd avrebbero in mano l’accordo con Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras che a breve dovrebbe confermarsi campione del Brasile (all’ultima giornata gli basta non perdere di 8 gol). Ferreira, dopo una modesta carriera da difensore in Portogallo, sta provando a costruirsi una carriera da allenatore con maggiori fortune.

In Brasile ha vinto un campionato (quasi 2), 1 Coppa del Brasile, 1 Supercoppa del Brasile, 1 Recopa Sudamericana e soprattutto due Coppe Libertadores. Fuori dal Sud America però il suo curriculum latita: due buone esperienze al Braga e al Paok, ma niente più.

L’allenatore più pagato al mondo

A generare grande scalpore non è tanto il passaggio di Ferreira in Qatar, quanto le presunte cifre del trasferimento. Secondo quanto anticipato dal giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo, Ferreira diventerebbe l’allenatore più pagato al mondo. Attualmente il più pagato al mondo è Simeone con 34 milioni l’anno versati nel suo conto in banca dall’Atletico Madrid. Il Qatar è pronto a ricoprire d’oro anche gli allenatori sfondando ogni limite possibile?