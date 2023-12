Viva il Boxing Day: raffica di gol e chiusura con il botto

CalcioWeb

E’ andato in scena lo spettacolo del Boxing Day tra Premier League e Serie B. La giornata di Santo Stefano è stata motivo di grande interesse anche per gli appassionati di calcio e in particolar modo l’ultima partita del campionato inglese ha regalato tantissime emozioni.

La giornata si è aperta con il tracollo del Newcastle, fermato dall’attaccante Chris Wood, in giornata di grazia e autore di una tripletta devastante per il Nottingham. Poi in campo la Serie B e la fuga del Parma. La squadra di Pecchia continua a confermarsi la principale candidata alla vittoria del campionato e la gara in trasferta si è conclusa con il punteggio di 0-2 senza particolari problemi.

Quattro partite senza vittorie per il Venezia e netta involuzione anche dal punto di vista del gioco. La sfida contro la Feralpisalò, il finalino di coda, si è conclusa sul 2-2. La super coppia Cutrone-Verdi trascina il Como al terzo posto dopo il blitz sul campo del Cosenza.

La chiusura con il botto

Il pomeriggio ha regalato motivi di grande interesse con due partite scoppiettanti. In Premier League colpo del Liverpool sul campo del Burnley e primo posto momentaneo in classifica. In contemporanea Palermo e Cremonese hanno dato vita ad un partita ricca di emozioni tra botta e risposta. Sotto sul punteggio di 1-2 i rosanero hanno ribaltato tutto con il gol in pieno recupero (90’+7′) con una punizione di Stulac per il definitivo 3-2.

In serata emozioni forti in Sampdoria-Bari e soprattutto Manchester United-Aston Villa. Botta e risposta nel finale in Serie B: apre Sibilli al 79′, in pieno recupero il pareggio di Sebastiano Esposito per il definitivo 1-1. Vittoria della svolta per il Manchester United contro la sorpresa Aston Villa. La squadra di Emery si porta in doppio vantaggio con McGinn e Dendoncker. Nella ripresa i Red Devils giocano a meraviglia e trovano tre gol con la doppietta di Garnacho e l’ex Atalanta Hojlund.