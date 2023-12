Calciomercato, il Frosinone bussa in casa Atalanta: primo approccio tra i club

CalcioWeb

Il Frosinone è una delle sorprese più belle nel campionato di Serie A e la dirigenza è pronta a rinforzare la squadra di Eusebio Di Francesco. Il nome in cima alla lista del club gialloblù è Nadir Zortea, difensore dell’Atalanta. Nato il 19 giugno 1999 a Feltre, Zortea ha fatto il suo debutto da professionista con la maglia della Cremonese, dimostrando subito il suo potenziale. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglia di Sassuolo e Salernitana.

È un difensore di sinistra che si distingue per la sua duttilità, il senso della posizione e la capacità di giocare anche in posizione leggermente avanzata e sulla fascia destra. La sua esperienza in Serie A con l’Atalanta gli ha permesso di crescere e sviluppare il suo gioco, e ora sembra essere pronto per una stagione da titolare.

L’arrivo di un difensore talentuoso come Zortea potrebbe portare freschezza e solidità alla difesa del Frosinone, migliorando così le sue possibilità di ottenere risultati positivi nella stagione in corso e raggiungere una salvezza tranquilla.