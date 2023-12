Milan, emergenza difesa: ritorno o ex Serie A per gennaio, colpo a 0 in estate

CalcioWeb

Piena emergenza in casa Milan. I rossoneri stanno attraversando un momento complicato sotto il profilo dei risultati e i problemi legati agli infortuni, di certo, non aiutano. La difesa è il reparto più bersagliato. Contro il Frosinone, nella partita di domani sera a San Siro, mancheranno contemporaneamente Thiaw, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara, 5 centrali di difesa su 6 in rosa. Al fianco di Tomori è stato già adattato Krunic contro Fiorentina e Borussia Dortmund, contro i ciociari potrebbe toccare a Theo Hernandez o al giovane primavera Simic.

Un problema che però, visti i lunghi tempi di recupero di diversi interpreti della difesa rossonera, si riproporrà partita dopo partita. Per questo motivo, i rossoneri pensano a una strategia per aggiungere una nuova pedina alla retroguardia di Stefano Pioli già nella prossima finestra di mercato.

Emergenza difesa: il Milan ha due alternative per gennaio

Il Milan starebbe vagliando una doppia possibilità per intervenire subito a gennaio. La prima opzione riguarda il ritorno di Matteo Gabbia, in prestito fino a giugno al Villarreal con il quale ha totalizzato 11 presenze, seppur abbia trovato continuità per lo più in Europa League.

La seconda opzione porta a un vecchio pallino rossonero, Jakub Kiwior, ex Spezia, in forza oggi all’Arsenal. Pagato 25 milioni dai Gunners, il nazionale polacco ha giocato appena 9 volte in stagione e vorrebbe trovare più continuità.

Milan, colpo a 0 per l’estate

In estate potrebbe arrivare un colpo a parametro zero. Da tempo il Milan segue Lloyd Kelly, difensore inglese classe 1998 che si libererà gratuitamente dal Bournemouth alla scadenza del suo contratto. Difensore mancino adattabile tanto a sinistra quanto al centro, alto 1.90 e dotato di un grande atletismo, non arriverebbe per ricoprire il ruolo da titolare, ma sarebbe il back-up di Thiaw.