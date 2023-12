Calciomercato, Ngonge verso il salto di qualità: una squadra è nettamente in pole

CalcioWeb

Cyril Ngonge è uno dei pezzi pregiati del calciomercato e presto potrebbe concretizzarsi il salto di qualità. Durante la sua permanenza a Verona, il belga ha dimostrato di avere un grande potenziale, attirando l’attenzione dei club di Serie A.

Il Bologna è stato uno dei primi club a manifestare interesse per Ngonge. La squadra rossoblu è sempre alla ricerca di giovani talenti per rinforzare il suo attacco, e Ngonge sembrava essere una scelta promettente. Tuttavia, la concorrenza è stata agguerrita, e la Fiorentina è emersa come principale contendente nella corsa per il calciatore belga.

Calciomercato Fiorentina, Ngonge a gennaio o giugno?

La Fiorentina ha una lunga tradizione di sviluppare giovani talenti nel calcio italiano, e sembra che Ngonge abbia colto l’opportunità di unirsi al club viola con entusiasmo. L’interesse della Fiorentina sembra essere reciproco, e secondo alcune fonti, la trattativa è appena decollata.

I tifosi della Fiorentina e del Bologna seguono con ansia l’evolversi della situazione, nella speranza di vedere Cyril Ngonge in azione nella prossima stagione. O forse già a gennaio…