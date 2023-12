Chi è Tiago Djalo, il pallino di Juve e Inter: dalla lite con Neymar alla passione per un cantante-politico

CalcioWeb

Tiago Djalo è considerato un difensore di altissimo livello e si preannuncia un testa a testa tra Juventus e Inter per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si tratta di un difensore classe 2000 del Lille e della nazionale portoghese con origini guineensi. E’ un difensore centrale molto forte fisicamente e veloce in fase di recupero. Gioca anche nel ruolo di terzino destro ed è considerato un vero e proprio jolly per la capacità di adattarsi in diversi ruoli della retroguardia. E’ un vecchio pupillo dell’Inter, ma nelle ultime ore si è registrato il blitz della Juventus. Il dirigente Giuntoli è pronto a mettere sul piatto un’offerta di 2-3 milioni di euro per anticipare i tempi. Il portoghese è in scadenza di contratto a giugno.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, il 24 febbraio 2018 ha fatto il suo debutto come professionista. Il 31 gennaio 2019 passa a titolo definitivo al Milan e gioca nella squadra Primavera. L’1 agosto viene ceduto al Lille nell’operazione Leao. In Francia trova la definitiva consacrazione e riceve anche la prima chiamata della Nazionale portoghese. E’ stato uno dei protagonisti della vittoria della Ligue 1 2020/2021 con la maglia del Lille e il suo valore di mercato è schizzato alle stelle.

La lite con Neymar

Proprio in quella stagione il Lille vinse lo scontro diretto contro il Psg, staccandosi in classifica e avvicinandosi alla vittoria del titolo. In quella partita il difensore portoghese giocò titolare nel ruolo di terzino destro e fu espulso per una lite con Neymar. Il brasiliano scaraventò a terra l’avversario per recuperare il pallone e scatenò la reazione del calciatore del Lille.

La vita social: le foto con Thuram e Youssou N’Dour

Tiago Djalo è molto attivo anche sui social. Sul profilo Instagram ha pubblicato uno scatto con Youssou N’Dour, cantante senegalese ed ex ministro del Turismo. Il suo idolo calcistico è Lilian Thuram, definito ‘leggenda’ in una foto pubblicata sui social.