Come sta Zeman? L’allenatore del Pescara torna a dirigere l’allenamento

CalcioWeb

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Zdenek Zeman, allenatore del Pescara: il tecnico è tornato in campo, a distanza di otto giorni dal malore. L’ex Foggia è stato colpito da una lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno.

Zeman si è presentato questa mattina al campo di Silvi per dirigere l’allenamento della squadra in vista della partita del campionato di Serie C contro la Fermana. Al fianco del vice Bucaro, il boemo ha diretto una seduta tecnico-atletica. Già sabato potrebbe tornare in panchina.