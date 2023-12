Cristiano Ronaldo vs Messi, l’ultimo atto a febbraio? Data e ora dell’attesissimo match

CalcioWeb

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono i calciatori più discussi del pianeta per il loro talento, ma anche e soprattutto per la loro storica rivalità. Il portoghese e l’argentino si sono affrontati 35 volte nella loro carriera, con Messi che ha ottenuto 16 vittorie e Ronaldo 10, con altre 9 partite terminate in parità. Nelle loro sfide Messi ha registrato 20 gol e 12 assist, mentre CR7 20 gol e un assist.

I due calciatori hanno iniziato delle nuove avventure fuori dall’Europa, Cristiano Ronaldo gioca in Arabia Saudita, mentre Messi negli States, e in tantissimi sognano un ultimo scontro in campo tra i due.

Scontro che con ogni probabilità avverrà a febbraio: sarà l’ultimo atto di Messi vs Ronaldo?

L’Inter Miami CF ha annunciato che si recherà in Arabia Saudita durante la preseason 2024 per partecipare alla Riyadh Season Cup come parte del tour internazionale del club. La squadra capitanata da Leo Messi giocherà nell’ambito di un torneo in cui parteciperanno anche Al Hilal e Al Nassr, i due club che attualmente guidano il campionato saudita.

Le due partite dell’Inter Miami in terra saudita hanno già data e orario. La prima giocherà lunedì 29 gennaio alla Kingdom Arena di Riad contro l’Al-Hilal guidato da Jorge Jesús e che conta fuoriclasse come Neymar (indisponibile per infortunio), Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Mitrovic , Koulibaly e Malcolm. Tre giorni dopo, giovedì 1 febbraio, arriverà la sfida tanto attesa, quella tra l’Inter Miami e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Sarà il secondo duello tra i due alla Riyadh Season Cup, visto che lo scorso gennaio si erano incontrati anche quando il PSG era uno dei club partecipanti. “Questa è un’altra grande opportunità per creare rapporti duraturi con tifosi appassionati. Siamo entusiasti di entrare in contatto con nuovi tifosi in Arabia Saudita e speriamo anche che persone da tutto il mondo si sintonizzino per guardare un paio di partite da sogno come queste“, ha affermato Xavier Asensi, direttore commerciale dell’Inter Miami CF.