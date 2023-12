Empoli-Lazio, Sarri nei guai: Immobile si ferma per infortunio

CalcioWeb

Empoli e Lazio sono in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Maurizio Sarri è chiamata ad una svolta. L’avvio di stagione dei biancocelesti non è stato entusiasmante e i tifosi sono delusi dopo il bellissimo secondo posto della scorsa stagione.

La gara si sblocca dopo 9 minuti con un gol in mischia di Matteo Guendouzi. Al 22′ una tegola per i biancocelesti: Ciro Immobile si è infortunato ed è stato costretto al cambio per un problema al flessore. Al suo posto dentro Castellanos. Attesa in vista dei primi esami delle prossime ore.