“Chiama mamma”, Gagliardini risponde a Rabiot: botta e risposta social | FOTO

La partita fra Monza e Juventus della serata di ieri ha regalato grandi emozioni nei minuti di recupero, con due gol clamorosi che hanno ribaltato per due volte il risultato. I bianconeri, in vantaggio grazie al gol di Rabiot, sono stanti recuperati da un tiro-cross di Carboni in pieno recupero.

A quel punto, Gagliardini è andato a esultare in faccia allo stesso Rabiot. Pochi minuti dopo, sempre nel recupero, lo stesso Rabiot ha sfondato sulla destra, crossando al centro il pallone per l’1-2 di Gatti.

La storia Instagram di Rabiot

Al termine della gara, Rabiot si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa. “Impara sempre a rimanere umile, perchè finchè l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo“, ha scritto sui social il francese citando espressamente Gagliardini.

La risposta di Gagliardini

Nella giornata odierna Gagliardini ha risposto attraverso una storia Instagram. “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social“, le parole del calciatore del Monza seguite da un’emoji con il dito davanti al naso e una frecciatina “Ciama la mama“, riferimento alla grande influenza della madre di Rabiot sulla carriera del calciatore.