Calciatore dell’anno AIC, Osimhen svela per chi ha votato: scoppiano tutti a ridere

Nella serata di ieri si è svolto il Gran Galà AIC, la cerimonia di premiazione dei grandi protagonisti del calcio italiano per la stagione 2022-2023. Grande protagonista il Napoli che ha fatto incetta di premi: dal titolo di squadra dell’anno a quello di miglior allenatore con Spalletti, passando per il miglior gol di Kvaratskhelia e i premi individuali della top 11.

A proposito di premi individuali, sicuramente il più ambito è stato quello consegnato a Victor Osimhen in qualità di miglior calciatore della stagione. Il bomber nigeriano lo ha voluto condividere con tutta la squadra e il compagno d’attacco Kvarastkhelia, coppia straordinariamente decisiva nella cavalcata scudetto dei partenopei.

Per chi ha votato Osimhen?

Durante la premiazione, con la top 11 del campionato sul palco, è stato chiesto a ogni calciatore di svelare per chi avesse votato. Nel momento in cui è toccato a Victor Osimhen parlare, la risposta ha spiazzato tutti: “ho votato per me“. Osimhen, con grande sincerità, ha ammesso dia ver votato per se stesso. Del resto, è stato pur sempre il migliore della passata stagione. La risposta ha fatto sorridere tutti i presenti generando un momento di genuina simpatia durante la cerimonia.