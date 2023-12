Inter, avanti tutta sulle fasce: rinnovi ufficiali per Dimarco e Darmian

CalcioWeb

Dopo l’1-1 contro il Genoa che ha chiuso il 2023 sul campo, l’Inter si dedica ai rinnovi. Giornata importante in casa nerazzurra per mettere nero su bianco il prolungamento di contratto di due calciatori importanti. Federico Dimarco rinnova fino al 2027, Matteo Darmian fino al 2025.

Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco

“Una storia partita da lontano e destinata a durare ancora e ancora…“. Questa la frase pubblicata sui social dell’Inter per annunciare il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. Il difensore, partito dalla primavera nerazzurra, è oggi un imprescindibile punto fermo dello scacchiere di Inzaghi.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco – si legge sul comunicato ufficiale – il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027“, si legge nel comunicato veicolato dal sito ufficiale del club.

Inter, ufficiale il rinnovo di Darmian

“Versatile. Poliedrico. Sempre ovunque. Ancora Darmian“. Con questa frase l’Inter ha annunciato anche un secondo rinnovo in giornata, quello di Matteo Darmian. I nerazzurri hanno descritto perfettamente la duttilità del difensore italiano abile a disimpegnarsi tanto come esterno, con Dumfries acciaccato e Cuadrado infortunato, tanto come braccetto della difesa a tre.

“FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025“, si legge nel comunicato.