Lecce-Bologna, Thiago Motta furioso: “Nasca al Var ne ha combinata un’altra”

Finale da non credere quello di Lecce-Bologna. Con i felsinei avanti 0-1, i salentini provano il tutto per tutto guadagnando un rigore clamoroso per fallo sul portiere Falcone lanciato nell’area di rigore avversaria. L’arbitro inizialmente lascia correre, il Var lo richiama e concede il penalty fra mille proteste. Al 100′ Piccoli segna l’1-1 finale.

La rabbia di Thiago Motta

Thiago Motta ha speso parole dure contro il Var Nasca e l’arbitro Doveri nel post partita. “La partita era finita, poi è arrivato lui – dichiara Thiago Motta riferendosi a Nasca -. Abbiamo lasciato a Nasca questa possibilità. Ricordo quello che ha già combinato e continua, avremmo meritato di vincere. La frustrazione è tanta, gli episodi pesano e cambiano le partite. Doveri ha fatto giocare, doveva finire prima la partita. Oggi fino a questo episodio aveva fatto bene e oggi Nasca al Var ne ha combinata un’altra. Abbiamo fatto una grande partita, non dobbiamo demoralizzarci – ha aggiunto l’allenatore -. La partita fatta è nel complesso importante. Certi episodi non sono normali. Adesso dobbiamo digerire la frustrazione, pensare a Salerno e fare un’altra grande gara“.