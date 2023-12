Napoli-Frosinone, Osimhen furioso: battibecco in panchina

CalcioWeb

La sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone potrebbe portare pesanti conseguenze in casa Napoli. La sfida degli ottavi di finale si è conclusa con un clamoroso 0-4 e la squadra di Mazzarri è già fuori dalla competizione. La compagine di Di Francesco si è scatenata nel secondo tempo ed è andata in gol quattro volte con Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui.

La situazione in casa Napoli è sempre più delicata e il ritorno in panchina di Walter Mazzarri non ha portato i frutti sperati. Al fischio finale è andata in scena la furia di Victor Osimhen, ormai un lontano parente dell’attaccante devastante della scorsa stagione. Come confermato dalle immagini Mediaset, l’attaccante si è avvicinato alla panchina e si è messo a discutere con il difensore Ostigard ed altri compagni. Il nigeriano non si è risparmiato e ha manifestato tutta le delusione per la sconfitta.