Osimhen sblocca un ricordo ai tifosi della Juve: il gesto del 5-1 della scorsa stagione

La gara della 15ª giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli continua a portare tante reazioni. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Federico Gatti di testa nel secondo tempo. I bianconeri tornato in testa alla classifica, in attesa della partita dell’Inter contro l’Udinese.

Il Napoli è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League e dovrà cambiare passo. In particolar modo non è un periodo facile per Victor Osimhen, reduce anche da un infortunio. Una foto dell’attaccante è diventata virale sui social, il calciatore ha sbloccato un ricordo ai tifosi bianconeri: il nigeriano ha indicato con le mani il risultato della scorsa stagione (5-1).