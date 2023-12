Plusvalenze, si allarga l’accusa di falso in bilancio: altre due squadre di Serie A nel mirino

CalcioWeb

Nel mondo del calcio italiano continuano a tenere banco le questioni fuori dal campo. Negli ultimi mesi lo scandalo delle plusvalenze ha alzato un vero e proprio polverone e adesso potrebbero registrarsi altre conseguenze. Secondo il ‘Corriere della Sera’ gli investigatori hanno chiesto alla Juventus di mettere a disposizione i bilanci degli ultimi anni per verificare le situazioni contabili.

L’inchiesta potrebbe allargarsi anche al falso in bilancio e la Procura di Torino sta esaminando i fascicoli per evidenziare altre eventuali irregolarità. In attesa di un’analisi a 360° sul club bianconero, anche altre due squadre del campionato di Serie A sono finite nel mirino del nucleo della Finanza sempre per questioni contabili dal 2017 al 2021. Secondo il Corriere si tratta di Lazio e Roma.